Nach Korruptionsskandal: KPMG Südafrika feuert 400 Mitarbeiter

JohannesburgAls Folge ihres Korruptionsskandals in Südafrika will sich die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG von bis zu 400 Beschäftigten trennen. KPMG werde vier kleinere regionale Büros schließen und sich auf die vier Stützpunkte in Kapstadt, Johannesburg, Durban und Port Elizabeth beschränken, kündigte der KPMG-Chef von Südafrika, Nhlamulo Dlomu, am Montag an.