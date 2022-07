Nach Pilotenstreik: Fluggesellschaft SAS meldet Insolvenz unter US-Aufsicht an

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS hat in den USA Insolvenz angemeldet. Die Airline warnte am Dienstag, ein am Montag begonnener Streik von 1000 Piloten gefährde die Zukunft des Unternehmens. Mit dem Antrag auf Insolvenz nach Kapitel 11 solle eine finanzielle Restrukturierung unter Aufsicht eines US-Bundesgerichts ermöglicht werden, teilte SAS mit. Auf den laufenden Betrieb werde dieser Schritt keine Auswirkungen haben.