Air France-KLM vor größtem Tagesverlust seit 2002

Die Rücktrittsankündigung von Firmenchef Jean-Marc Janaillac löst einen Ausverkauf bei Air France-KLM aus. Die Aktien der französisch-niederländischen Fluggesellschaft brachen am Montag zeitweise um fast 14 Prozent ein und steuerten auf den größten Tagesverlust seit knapp 16 Jahren zu. Mit 6,98 Euro waren die Papiere so billig wie zuletzt vor gut einem Jahr. Dabei wechselten innerhalb der ersten 30 Handelsminuten bereits mehr Air-France-Papiere den Besitzer als an einem gesamten Durchschnittstag.