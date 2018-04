Telekom-Aktie im Aufwind

Zum Wochenstart stand an der deutschen Börse die Deutsche Telekom im Mittelpunkt. Nach der Ankündigung der Tochter T-Mobile US, den kleineren Rivalen Sprint für 26 Milliarden Dollar zu übernehmen, waren die Telekom-Aktien mit einem Plus von drei Prozent mit Abstand der größte Gewinner im Dax. Es ist bereits der dritte Anlauf für einen Zusammenschluss von T-Mobile US mit Sprint. Dieser soll über einen Aktientausch erfolgen, Bargeld soll nicht fließen. Für die Telekom ist es - einschließlich der Schulden, die übernommen werden, - mit rund 60 Milliarden Dollar die größte jemals getätigte Transaktion.