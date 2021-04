Nach Suezkanal-Havarie Lieferketten: Lieber langsam als kaputt

Das Just-in-Time-Konzept hat die Logistik einst revolutioniert. Weil die nötigen Teile erst dann an der Fabrik eintreffen, wenn sie benötigt werden, wird kaum Lagerplatz gebraucht. Jetzt steht das Just-in-Time-Prinzip vor der Ablösung – durch das Prinzip „Just in Case“. Unternehmen investieren lieber in mehr Lagerraum statt teure Notfalltransporte. Sie streuen ihre Risiken, statt sich abhängig zu machen von einem Zulieferer. Wer global aufgestellt ist, produziert lieber auf demselben Kontinent für seine Märkte, als nötige Teile einmal um die halbe Welt zu schicken. Am Ende ist eine langsame Lieferkette besser als eine kaputte.



