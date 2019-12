Nach Thomas-Cook-Pleite Bundesregierung entschädigt Kunden eines weiteren insolventen Reiseveranstalters

Exklusiv

von Henryk Hielscher 20. Dezember 2019

Die Bundesregierung wird auch die Kunden eines anderen insolventen Reiseveranstalters entschädigen. Das Unternehmen hatte einen Tag nach Thomas Cook Insolvenz angemeldet. Bild: dpa Bild:

Nur einen Tag nach Thomas Cook meldete auch der Kölner Reiseveranstalter Tour Vital Insolvenz an. Auch in diesem Fall will der Bund einspringen und betroffenen Pauschalurlaubern helfen.