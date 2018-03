Nach tödlichem Unfall: Uber darf keine selbstfahrenden Autos mehr in Arizona testen

PhoenixNach dem tödlichen Unfall mit einem autonomen Auto von Uber hat der Gouverneur von Arizona die Genehmigung für Testfahrten für den US-Fahrdienst auf öffentlichen Straßen ausgesetzt. Die Sicherheit auf Arizonas Straßen müsse gewährleistet sein, schrieb Gouverneur Doug Ducey am Montag in einem offenen Brief an Uber-Chef Dara Khosrowshahi.