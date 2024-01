Nach Unfall bei Alaska Arlines Lufthansa und Co. halten zum Pannenflieger 737 Max

In den sozialen Medien mehren sich derweil besorgte Kommentare von Lufthansa-Kunden. Einer nennt die Bestellung „außerordentlich besorgniserregend“. Ein anderer kündigt an: „Ich werde niemals eine Boeing 737 Max boarden!“ Beide sorgt, dass es beim Bau der 737 Max in den vergangen Jahren immer wieder Probleme gab. 2018 und 2019 waren zwei Flieger abgestützt, 346 Menschen an Bord starben.