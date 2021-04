Nach Urteil zum Mietendeckel Vonovia fordert Bündnis mit Politik auf dem Wohnungsmarkt

„Es ist gut, dass wir jetzt alle Klarheit haben“, betonte Buch mit Blick auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Mietendeckel in der Hauptstadt, den die Karlsruher Richter am Donnerstag gekippt hatten: „Dies ändert jedoch nichts an der schwierigen Situation in Berlin.“ Die Diskussion um bezahlbares Wohnen sei mit dem Richterspruch nicht beendet.