Nach Verhaftung Ex-Wirecard-Chef kommt gegen millionenschwere Kaution aus Haft frei

Es ist ein weiterer Akt in einem der wohl größten Wirtschaftsskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte.



Allein die Ereignisse der vergangenen Tage reichen bereits für einen Krimi: Der Finanzkonzern, der für Händler und Kunden Zahlungen in Online-Shops und an Ladenkassen abwickelt, musste vergangene Woche seinen Jahresabschluss 2019 zum vierten Mal verschieben, weil die Wirtschaftsprüfer von EY ein 1,9 Milliarden Euro großes Loch in der Bilanz aufgetan hatten. Die Wirecard-Aktien stürzten in die Tiefe, der langjährige Vorstandschef Braun trat zurück, der bereits suspendierte Vorstand Jan Marsalek wurde am Montagnachmittag gefeuert.



Infolge des gekippten Jahresabschlusses könnten Banken nun Wirecards Kreditlinien kündigen, Wirecard müsste das Geld dann umgehend zurückzahlen. In der Mitteilung aus der Nacht zu Montag beteuerte Wirecard, es gebe „konstruktive Gespräche“ mit den Banken hinsichtlich der Fortführung der Kreditlinien und der weiteren Geschäftsbeziehung. Die Investmentbank Houlihan Lokey prüfe Möglichkeiten für eine nachhaltige Finanzierungsstrategie.