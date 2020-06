Nach Verhaftung Ex-Wirecard-Chef kommt gegen millionenschwere Kaution aus Haft frei

Wie die WirtschaftsWoche meldete auch die britische „FT“ in der Vergangenheit immer wieder Zweifel an den Geschäften an, die Wirecard über solche Partnerfirmen abwickelt. So klapperten die Reporter etwa vor einigen Monaten 34 Kunden der Partnerfirma Al Alam ab – meist Händler, deren Namen sie aus einer Datei von Wirecard hatten. Die meisten Kunden, die die „FT“ erreichte, wollten von Al Alam aber nie etwas gehört haben. Die WirtschaftsWoche wollte im November 2019 bei Al Alam vorbeischauen, klingelte an zwei Tagen zu unterschiedlichen Uhrzeiten am Hauptsitz des Unternehmens in Dubai, traf aber nur einmal überhaupt jemanden an. Schon damals galten die Geschäfte mit dem undurchschaubaren Partner als mysteriös und beunruhigend. Auf E-Mails der WirtschaftsWoche antwortete Al Alam monatelang nicht. Ans Telefon ging auch keiner. Wer die Geschäfte von Al Alam führte, ist nicht bekannt, genauso wenig, wem die Firma gehörte. Al Alam sagte es nicht, auch Wirecard schwieg. Mitte Mai wurde dann bekannt, dass Al Alam liquidiert wird.