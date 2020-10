Nach Warnstreiks Eine ungewöhnliche Tarifrunde

Wie kann unter Corona-Bedingungen überhaupt verhandelt werden?

In den vergangenen Tagen liefen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hinter den Kulissen die Drähte heiß für die Organisation. In den vergangenen Jahren waren bei den dritten Verhandlungsrunden jeweils über Tage mehrere Hundert Personen von Gewerkschaften und Arbeitgebern beteiligt – mit großen Zusammenkünften und mehreren Übernachtungen im Verhandlungshotel in Potsdam. Dort finden die Verhandlungen nun wieder statt. Mitglieder der VKA und von Verdi sollen aber auch online zugeschaltet werden. Ein Beherbergungsverbot für Menschen aus deutschen Risikogebieten hatte in Hotels in Brandenburg wie in anderen Bundesländern nur kurz gegolten.