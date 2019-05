Nach Zeitungsbericht Wirecard-Aktie bricht ein

Die Aktie des Finanzdienstleisters Wirecard leidet weiter unter Negativschlagzeilen: Bis Freitagmittag verlor das Papier des Dax-Konzerns an der Frankfurter Börse teils mehr als 10 Prozent. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ über eine Bande mutmaßlicher Anlagebetrüger in Wien und Sofia berichtet, die einen Teil ihres Zahlungsverkehrs über die Wirecard Bank abgewickelt haben sollen. Ein beträchtlicher Teil der Ermittlungen liegt bei der Staatsanwaltschaft in Wien, die gegen Wirecard aber nicht ermittelt, sondern nur Unterlagen angefordert hat.