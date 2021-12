Nachfolger steht fest Stühlerücken bei der Post: Chef Appel geht 2023

Appel kam 2008 auf den Chefposten bei der Post, so lang ist kaum ein anderer Vorstandsvorsitzender eines Dax-Konzerns im Amt. Nur Joachim Kreuzburg vom Laborausrüster Sartorius ist schon seit 2005 in der Funktion. Unter seiner Regie wuchs der Konzern kräftig. Zuletzt hob das Unternehmen mehrfach nacheinander die Gewinnprognose an. Der Boom im Online-Handel und zuletzt die Folgen der Coronapandemie sorgten für einen starken Nachfrageanstieg bei Paketen. Das Briefgeschäft schrumpft zwar wegen der Digitalisierung, ist aber ebenfalls profitabel.