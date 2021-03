Nachhilfe-Start-ups Die Wette aufs virtuelle Klassenzimmer

Die Vorfreude ist Felix Ohswald deutlich anzusehen: Am nächsten Tag geht es endlich mal wieder in einen Flieger – wenn auch nur aus beruflichen Gründen. Der GoStudent-Chef besucht das Büro in Madrid. Seit Dezember hat sein Start-up dort 40 Mitarbeiter angestellt, die meisten hat Ohswald noch nie gesehen. „Es ist extrem aufregend, wie unsere Vision in andere Länder getragen wird“, sagt der 25-Jährige. Spanien, Frankreich, Italien, Großbritannien, Irland – und bald auch die Türkei und Griechenland: Im Eiltempo drängt GoStudent gerade in neue Märkte.