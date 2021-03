Nachhilfe-Start-ups Die Wette aufs virtuelle Klassenzimmer

GoStudent setzt dagegen alles daran, Eltern direkt zu erreichen – und will nun einen Teil der Kapitalspritze in TV-Spots, Briefsendungen und andere Marketingkanäle investieren. Es ist ein gezielter Angriff auf seit Jahrzehnten etablierte Marken wie Schülerhilfe. „Deutschland ist zwar unser stärkster Markt. Aber wenn man Leute auf der Straße fragt, kennt uns kaum jemand“, sagt Ohswald. Er sieht darin vor allem eine Chance: Etwa die Hälfte der gut acht Millionen Schüler in Deutschland bekomme am Nachmittag regelmäßig Extraunterricht. In den meisten Fällen wählten Eltern Bekannte aus – oder folgten Empfehlungen anderer Eltern.