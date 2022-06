Nadelöhr Sicherheitskontrolle Das Chaos am Flughafen ließe sich vermeiden

Ein schnell ausgemachtes Ziel bei der Fehlersuche sind die privaten Sicherheitsdienstleister. Die haben in der Corona-Zeit ihr Personal reduziert, ihre Schichtpläne auf Kante genäht und sind jetzt von den Massen überfordert. „Diese Aufgabe gehört in die Hände des Staates und nicht in die Hände gewinnorientierter Sicherheitsunternehmen“, forderte ein Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Donnerstag. Die Zustände in Bayern scheinen ihm recht zu geben. Dort arbeiten Sicherheitsleute für das Land und dessen Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) triumphiert, dass es der Freistaat angeblich mal wieder besser weiß.