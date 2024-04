Nahverkehr Das italienische Taxi-Kartell

Wer mit dem Zug oder Flieger nach Italien reiste, dem fielen rund um Ostern zwei Dinge auf: das ungewöhnlich miese Wetter – und die Warteschlangen vor den Taxiständen. Die schlechte Nachricht lautet: Es wird noch schlimmer. Die Buchungszahlen deuten auf einen absoluten Rekordsommer hin – während die Zahl der Taxen zwischen Mailand und Palermo seit Jahrzehnten nahezu gleichgeblieben ist. In den zehn größten Städten des Landes zusammen gibt es 23.139 Taxi-Lizenzen. Zum Vergleich: Allein in London gibt es gut 15.000 Taxis und rund 85.000 Fahrer, die in Mietwagen auf Zuruf Kunden durch die Stadt kutschieren.