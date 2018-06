Nahverkehr: ÖPNV soll 30 Prozent mehr Fahrgäste befördern

PotsdamDie Fahrgastzahlen im Nahverkehr können aus Sicht der Betreiber bis 2030 deutlich steigen. „Wir wollen in nur zwölf Jahren 30 Prozent mehr Kunden in Bussen und Bahnen befördern“, teilte der Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, Jürgen Fenske, am Montag mit.