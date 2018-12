Navigation Handgemalte Bergpanoramen weisen Skifahrern den Weg

Denn das ist der Trick: Panoramakarten bilden gerade nicht die Wirklichkeit ab. Sie zeigen „eine Idealvorstellung“, wie es etwa Alexander Königs aus Paderborn formuliert. Der hat ursprünglich mal Geographie und Kunst studiert hat, dann aber den Weg in die Nische der Landschaftsmalerei gefunden hat. Er war gerade mal 16 als er Heinrich Berann in den Achtzigerjahren zum ersten Mal in Innsbruck traf. Berann, Grafiker und Kunstprofessor, war so etwas wie der Wegbereiter der modernen Panoramakarten. In den Fünfzigerjahren schon malt der Österreicher in der Nähe von Innsbruck Übersichtsbilder für Skigebiete, darunter auch 1955 jene für Cortina D’Ampezzo in den Dolomiten, dort wo ein Jahr später die Olympischen Winterspiele stattfinden.