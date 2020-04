Nebenwirkungen inklusive Gefährliche Hilfen für die Luftfahrt

Doch die Darlehen haben Bedingungen, „um die Interessen der Steuerzahler zu wahren“, so US-Finanzminister Steven Mnuchin bei der Vorstellung des Rettungspakets Anfang der Woche. Die Airlines stört weniger, dass der Staat die Kredite in Aktien tauschen kann. Als Gegenleistung müssen die Unternehmen vielmehr teilweise bis ins nächste Jahr nicht nur auf Entlassungen und Streckenschließungen verzichten. Sie sollen auch Managergehälter und vor allem die Boni kappen sowie auf anlegerfreundliche Dinge wie Aktienrückkäufe verzichten. „Der Eingriff in Finanzen, Gewinnverwendung und Kapitalstrukturen ist wesentlich cleverer, als wir es einer Behörde zugetraut hätten“, so Analyst Baker. Die Maßnahmen haben sich die Airline selbst zuzuschreiben. „Sie haben die Rekordgewinne der vergangenen Jahre fast nur in kurzsichtige Kapitalmarkt-Bonbons gesteckt, statt ein Polster anzulegen für eine der im Schnitt alle zehn Jahre fälligen Krisen“, urteilt ein europäischer Airliner.