Neobroker Der mögliche Scalable-Deal zeigt: Die Fintech-Branche hat ein Problem

Die Folgen all dieser Fintech-Malaisen ist: Den Kunden fehlt inzwischen die rechte Lust daran, noch in Scharen zu Fintechs zu wechseln. Ein weiterer Grund für die fehlende Wechselbereitschaft ist, dass vielen Deutschen die angeblich schlechten Angebote der Altbanken offenbar gut genug sind, die digital auch aufgeholt haben. Kein Wunder, dass sich bei Scalable ebenso wie bei dem Berlin ansässigen Neobroker Trade Republic das Wachstum der aktiven App-Nutzer in Deutschland merklich verlangsamt hat, wie Daten des Dienstleisters SensorTower zeigen.



Für die Neobroker ebenso wie für N26 und auch für andere Fintechs ist das natürlich schlecht: So manches Start-up muss erst einmal weitere Kunden einsammeln, bevor es nach vielen verlustreichen Jahren überhaupt einmal Gewinne schreiben kann. Und selbst wenn ein Start-up einmal profitabel wird: Je schwerer Fintechs an neue Kunden kommen, desto geringer fallen diese Gewinne aus. Und desto eher erweisen sich die Unternehmensbewertungen, die Investoren den Fintechs zugestanden haben, als Luftblasen. Mit der Folge, dass ein in vielen Fällen angestrebter Börsengang schwierig wird.