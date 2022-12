Netflix-Abo-Kosten 2022 Was kostet ein Netflix-Abo und darf ich es mit Freunden teilen?

Bei der Post, in Elektronik- und Supermärkten sind verschiedene Netflix-Gutscheine erhältlich. Den Gutschein können Sie auf der Netflix-Seite einlösen, indem Sie dort den Code eingeben. Es gibt kein Verfallsdatum und Sie können auch mehrere Gutscheine gleichzeitig einlösen. Aber: Die Gutscheine funktionieren nur in dem Land, in dem sie auch gekauft wurden. Wenn das Guthaben abläuft, bekommen Sie eine E-Mail und können entweder einen weiteren Gutschein einlösen oder eine Zahlungsart angeben.