Netflix-Abo-Kosten 2023 Was kostet ein Netflix-Abo und darf ich es mit Freunden teilen?

So will der Streaminganbieter den Nutzern ermöglichen, Zusatzmitglieder in einem Account hinzuzukaufen. Diese sogenannten „Unter-Accounts“ – die derzeit lediglich weitere Profile innerhalb eines Accounts sind – werden künftig kostenpflichtig. Zukünftig soll jedes dieser Unterkonten vermutlich 2,99 EUR im Monat extra kosten. Netflix hatte dieses Modell zuletzt in Lateinamerika ausprobiert und gute Erfahrungen damit gesammelt. Das Preismodell soll Anfang 2023 ausgerollt werden.



Lesen Sie auch: Netflix sagt auch wegen „Squid Game“ unerwartet hohes Nutzerwachstum voraus