Netflix-Chef Reed Hastings: „RTL wird sehr erfolgreich sein“

Für den Streaming-Pionier Netflix mit seinen vielen Eigenproduktionen auf der ganzen Welt wird die Konkurrenz seit Jahren immer härter. In Deutschland hatte jüngst auch Bertelsmann-Chef Thomas Rabe angekündigt, rund um den Fernsehsender RTL einen crossmedialen „nationalen Champion“ aufbauen zu wollen, um auf internationale Anbieter wie Netflix und Amazon Prime zu reagieren. Netflix seinerseits plant in den kommenden drei Jahren 80 Eigenproduktionen im deutschsprachigen Raum und will dabei eine halbe Milliarde Euro investieren. Am Mittwoch hatte der Streamingdienst dazu auch ein neues Büro in Berlin eröffnet.



