Netflix-Kosten 2023 So teuer sind die Abos beim Streaminganbieter aktuell

In Deutschland steigen die Netflix-Kosten in bestimmten Fällen. Denn: Das Teilen von Accounts – das sogenannte Account Sharing – kostet eine Gebühr pro Nutzer und pro Monat. Der Streaminganbieter hat bereits erste entsprechende E-Mails an betroffene Nutzer verschickt. Netflix hat kürzlich in Deutschland das preisgünstigste werbefreie Abonnement für Neukunden eingestellt. Als Neukunde ist es nun nicht mehr möglich, das Einsteiger-Abo bei Netflix zu abonnieren. Bestehende Abonnements zum Preis von 7,99 Euro pro Monat werden weiterhin fortgesetzt, bis der Nutzer sich für ein anderes Abonnementmodell entscheidet oder das Konto kündigt. Experten vermuten, dass Netflix seine Kunden dazu bewegen will, auf ertragreichere Abo-Varianten umzusteigen.