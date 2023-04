Netflix-Kosten 2023 Was kostet ein Netflix-Abo aktuell und darf ich es mit Freunden teilen?

Nein, Netflix bietet keinen Probemonat mehr an. In den letzten Jahren hatte der Streamingdienst potentiellen Neukunden eine Frist von 30 Tagen eingeräumt, in denen sie Serien und Filme im Probeabo ausprobieren konnten, bevor sie eines der Abos kostenpflichtig buchen mussten. Diesen Service bietet Netflix 2023 nicht mehr an.