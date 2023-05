Netflix-Kosten 2023 Was kostet ein Netflix-Abo und das Account-Sharing mit Freunden?

Das Teilen eines bestehenden Netflix-Abos ging lange nur bedingt. Netflix bot bisher zwar Abos an, bei denen Sie auf bis zu vier verschiedenen Geräten gleichzeitig streamen konnten und vier verschiedene Profile anlegen durften, allerdings ist in den Nutzungsbedingungen des Streaminganbieters die Einschränkung vermerkt, dass die Nutzer eines Netflix-Abos aus demselben Haushalt kommen müssen. Dagegen war Netflix lange nicht vorgegangen. Dies ändert sich bald: So müssen Netflix-Nutzer künftig dafür bezahlen, wenn sie ihr Abo-Passwort mit Freunden, die nicht aus dem selben Haushalt kommen, teilen. Die Kosten für das Account-Sharing liegen in Deutschland dann bei 4,99 Euro pro Nutzer und Monat. Halten sich Nutzer nicht an diese neue Regel, könnte eine Account-Sperre drohen. Bevor ein Account allerdings in Deutschland gesperrt wird, sollen betroffene Nutzer zunächst eine Warnung per Mail erhalten.