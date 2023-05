Netflix-Kosten 2023 Wie teuer ist ein Netflix-Abo und ab wann kostet Account-Sharing?

Dagegen war Netflix lange nicht vorgegangen. Dies ändert sich bald: So müssen Netflix-Nutzer künftig dafür bezahlen, wenn sie ihr Abo-Passwort mit Freunden, die nicht aus dem selben Haushalt kommen, teilen. Die Kosten für das Account-Sharing liegen in Deutschland dann bei 4,99 Euro pro Nutzer und Monat. Halten sich Nutzer nicht an diese neue Regel, könnte eine Account-Sperre drohen. Bevor ein Account allerdings in Deutschland gesperrt wird, sollen betroffene Nutzer zunächst eine Warnung per Mail erhalten.