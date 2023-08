Netflix-Kosten 2023 Wie teuer sind die Abos beim Streaminganbieter Netflix?

Und auch am Abo-Modell könnte Netflix Änderungen vornehmen: Laut kanadischen Medienberichten ist es dort nicht mehr möglich, das Einsteiger-Abo bei Netflix auszuwählen. Zudem wird es auch nicht mehr auf der kanadischen Support-Seite des Streamingdienstes angezeigt. Experten vermuten, dass Netflix seine Kunden dazu bewegen will, auf ertragreichere Abo-Varianten umzusteigen. In Bezug auf Deutschland ist es bereits derzeit so, dass das Basis-Abo nicht mehr direkt auf der Netflix-Website bei Neuanmeldungen sichtbar ist. Um es zu finden, muss man dafür erst auf „Alle Abos anzeigen“ klicken, nachdem die angebotenen Optionen präsentiert wurden. Ob eine solche Änderung im Abo-Modell aber auch in Deutschland droht, bleibt weiterhin Spekulation.