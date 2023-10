Netflix und Co. Ist Streaming umweltschädlich – oder nicht?

„Schon die Auswahl der Daten ist sehr komplex“, kommentiert Birgit Heidsiek, Beraterin für Nachhaltigkeit im Medienbereich, das „White Paper“ von Carbon Trust. „Parameter wie die in Rechenzentren eingesetzten Kältemittel sind in dieser Berechnung nicht berücksichtigt worden.“ Zum Energiebedarf für die Kühlung, der in Rechenzentren zwischen 35 bis 50 Prozent liegt, kämen noch klimaschädliche Kältemittel hinzu, die durch Wartung oder Leckagen aus den Klimaanlagen austreten, so die Expertin und Initiatorin des Projektes Green Film Shooting.