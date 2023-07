Netflix Wie viel Wachstum kann der Kampf gegen Account-Sharing wirklich bringen?

Ende Mai verschickte der Streamingdienst eine warnende E-Mail an viele Kunden, auch in Deutschland: „Ihr Netflix-Konto ist für Sie und die Personen, mit denen Sie zusammenwohnen“, stand darin. Wer sein Netflix-Passwort mit Personen aus einem anderen Haushalt teilt, solle ab sofort 4,99 Euro Aufpreis zahlen. Oder die Personen aus dem anderen Haushalt sollten sich selbst einen eigenen Netflix-Account einrichten, regte Netflix weiter an.