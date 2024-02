Neuausrichtung Lufthansa baut Vorstand um – vier Top-Manager gehen

Neu in die Führung zieht ein Grazia Vittadini, die von Rolls-Royce kommt, als Technikchefin. Sie war bei dem Triebwerksbauer zuletzt nur noch in Beraterfunktion tätig, zuvor war sie Technik-Chefin von Airbus. Dieter Vranckx, zurzeit Chef der Tochter-Airline Swiss, übernimmt das Amt von Hohmeister als Verantwortlicher für globale Märkte und die Steuerung der Drehkreuze.



Lesen Sie auch: 100.000 Fluggäste betroffen – was bedeutet der Streik für Reisende?