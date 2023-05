Neue BCG-Studie „Banken werden sehr genau prüfen, welche Unternehmen refinanzierbar sind“

Generell zeige der BCG Transform Index dabei, dass „die Zahl der Unternehmen, die sich aufgrund ihres finanziellen Status in einer Krise befinden, seit der Corona-Pandemie zurückgegangen ist“, sagt Jochen Schönfelder, Leiter des BCG-Bereichs Transformation in Mitteleuropa. „Allerdings sehen wir auch Warnsignale“, so Schönfelder. So seien die Kassenbestände der Unternehmen seit Anfang 2022 rückläufig, während die Nettoverschuldung auf ein Rekordhoch gestiegen ist.