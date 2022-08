Neue Billiglinie in Deutschland: Daran scheiterte selbst Ryanair

Zudem bringt der knappe Service kaum mehr Erträge, weil die Kunden an Bord zurückhaltend kauften – denn wer dort zulangt, zahlt am Ende für Tickets plus Ausgaben für Koffer oder Bordcatering doch fast so viel für das Ticket bei einer etablierten Linie. Zudem empfanden viele Billigflieger-Kunden auf der Langstrecke auch die Reisezeiten mit einer Landung am späten Abend oder mitten in der Nacht als Zumutung. „Mit Norse künftig um 22 Uhr in New York zu landen und dann noch Einwanderung, Zoll und Fahrt in die Stadt vor sich zu haben ist nichts für jeden“, so ein Branchenkenner.



Wegen der höheren Kosten konnten die Billiglinien am Ende bis jetzt immer weniger Kunden mit Schnäppchen locken als gedacht. Das brachte fast alle in die Verlustzone.