Neue Firmenzentrale Trivago baut sich ein Stück „Silicon Valley“ in Düsseldorf

Die Eröffnung der neuen Firmenzentrale fällt allerdings in eine Zeit, in der dem Unternehmen der Wind ins Gesicht bläst. Der Umsatz des lange Zeit erfolgsverwöhnten Start-ups sank zwischen Januar und September um zwölf Prozent auf 748 Millionen Euro. Gleichzeitig musste das Unternehmen unter dem Strich einen Verlust von 32,5 Millionen Euro ausweisen. Seit dem Sommer 2017 verlor die Aktie des Hotelvergleichsportals rund 70 Prozent an Wert. „Trivago steckt erstmals seit der Gründung 2005 knietief in der Krise“, urteilte vor wenigen Tagen das „Handelsblatt“.