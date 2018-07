Neue Halberg Guss Management willigt in Schlichtung ein

Die IG Metall unterbricht nun den seit sechs Wochen laufenden Streik beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG). Der Streik in den Werken Saarbrücken und Leipzig werde am Montagmorgen ausgesetzt, erklärte der Leiter des IG-Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger, am Donnerstag in Frankfurt. Die Kunden können damit wieder auf Lieferungen aus NHG-Produktion rechnen.