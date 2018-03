Deutsche Post AG: Höhere Gewinne dank boomendem Paketgeschäft

Die Bonner wollen nun für 2017 eine Dividende von 1,15 (Vorjahr: 1,05) Euro je Aktie ausschütten. Das ist mehr als vom Markt erwartet: Analysten hatten im Mittel mit 1,12 Euro je Aktie gerechnet. Im laufenden Jahr will Appel den operativen Gewinn auf 4,15 Milliarden Euro steigern. Die Brief- und Paketsparte soll dazu rund 1,5 Milliarden beisteuern - wie schon 2017. Der Konzern scheine sein Umsatzwachstum in der Sparte nicht in steigende Gewinne ummünzen zu können, kritisierten Bernstein-Analysten. Post-Aktien gaben bis zum Mittag um über ein Prozent auf 36,16 Euro nach. Finanzchefin Melanie Kreis sagte, die Sparte bekomme 2018 keinen Rückenwind durch eine Porto-Erhöhung beim Brief und müsse gleichzeitig steigende Kosten durch einen sich abzeichnenden Tarifvertrag mit der Gewerkschaft Verdi verkraften. Die Post hatte Verdi für 130.000 Beschäftigte eine Lohnerhöhung von 3,0 Prozent ab Oktober dieses Jahres und von weiteren 2,1 Prozent ab Oktober kommenden Jahres angeboten, Verdi will nun die Mitglieder bei der Post über das Angebot abstimmen lassen.