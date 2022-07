Neue ICE-Züge ab 2030 Deutsche Bahn plant Ausbau ihrer ICE-Flotte

Um bei der Verlässlichkeit wieder in die Spur zu kommen, könnte die Bahn ihren Fahrplan entschlacken – so wie auch die Lufthansa ihren Flugplan reduziert hat, um den engen Abläufen den Druck zu nehmen. Doch die Deutsche Bahn setzt auf Wachstum - auch auf Kosten der Qualität. Die Zahl der Fahrgäste schoss in diesem Jahr unerwartet stark in die Höhe. Die Bahn glaubt, das werde so bleiben. Nun will sie neue ICE für die Zeit nach 2030 bestellen. Ausschreibungsunterlagen sind draußen.