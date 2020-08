Neue Konkurrenz für Fitnessstudios Das Wohnzimmer-Workout als Gefahr

Forscher haben Tittlbach zufolge herausgefunden, dass die Menschen auf dem Höhepunkt der Corona-Krise im Schnitt weniger sportlich aktiv waren. Allerdings gab es eine größer werdende Schere: Ohnehin sportlich aktive Menschen wurden noch sportlicher, während weniger Aktive noch inaktiver wurden. Für Letztere dürfte der Kurs zur festen Zeit am festen Ort, vielleicht sogar in der Gruppe, also auch weiterhin hilfreich sein, um den berühmten Schweinehund zu überwinden.



