Neue Produkte, neue Städte, Akkutausch Das haben die E-Scooter-Verleiher 2020 vor

Tier teilte der WirtschaftsWoche nun mit, deutlich mehr Fahrten als Lime verzeichnet zu haben – etwa 7,5 Millionen sollen es in Deutschland sein. In einer Reihe von Märkten soll Tier bereits profitabel arbeiten. Ausführlicher wolle man sich zur Wirtschaftlichkeit erst nach dem Winter äußern. Zur weiteren Expansion ließ Tier durchblicken: „Aktuell schauen wir uns jede Großstadt ab 100.000 Einwohner in Deutschland an, von denen es rund 80 gibt. Aktuell sind wir in mehr als 30 Städten in Deutschland, insofern sehen wir da noch eine Menge Potenzial.“



Bereits ab Januar 2020 möchte Tier zudem klimaneutral arbeiten. Klimaneutralität bedeutet bei Tier „unvermeidbare C02-Emissionen (durch Produktion, Fracht etc.) durch Offsetting zu kompensieren – „in der Regel durch Projekte zum großflächigen Anpflanzen von Bäumen.“ Darüber hinaus werde Ökostrom in Lagerhäusern von Tier zum Unternehmensstandard.