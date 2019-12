Neue Produkte, neue Städte, Akkutausch Das haben die E-Scooter-Verleiher 2020 vor

Im Gegensatz zu anderen Anbietern fokussierte sich Bird nicht auf die schnelle Expansion in viele Städte, sondern arbeitetet auch an neuen Fahrzeugarten. Mit dem „Bird One“ bietet das Start-up eine neue Scooter-Generation an, die neben dem Einsatz in der Sharing-Flotte auch an Privatpersonen verkauft wird. Auf der Webseite des Unternehmens ist der E-Scooter derzeit für 999 US-Dollar zu haben, ursprünglich kostete er 1299 Dollar. Außerdem bietet das Unternehmen in seiner Flotte den fahrradähnlichen Cruiser mit zwei Sitzplätzen an und verkauft einen „herkömmlichen“ Kinder-Tretroller ohne Batterie (dafür „kid-powered“) für 129 US-Dollar.