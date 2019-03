Neue Pünktlichkeitsmessung Das neue Selbstbewusstsein der Bahn

Es fehlen aber noch rund 130.000 Reisende, von denen die Bahn nicht weiß, wann sie Zugfahren und ob sie überhaupt Zugfahren. Zu den Kunden zählen etwa Bahncard50-Kunden, die sich ein Ticket kaufen und irgendwann am Tag in den Zug steigen. Hinzu kommen Vielfahrer mit einer Bahncard100. Über ihr Reiseverhalten weiß die Bahn gar nichts. Wie will man also wissen, ob sie ihr Ziel pünktlich erreicht haben? Die Bahn will sich der neuen Pünktlichkeit daher auch über Algorithmen nähern. Wie genau das funktionieren soll, testet die Bahn derzeit.