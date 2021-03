Neuer BaFin-Chef „Der meistgehasste Mann am Finanzplatz“

Julius Bär war bereits zuvor in den Fokus von Branson geraten: Nicht nur wegen des Venezuela-Skandals, sondern weil die Bank auch in mutmaßliche Korruptionsfälle rund um Fußballweltverband FIFA verwickelt sein soll. So ergab die Untersuchung der Finma, dass „Julius Bär die Pflichten in der Geldwäschereibekämpfung sowie die Anforderungen an ein angemessenes Risikomanagement verletzt und damit schwer gegen Finanzmarktrecht verstoßen hat“. Prompt ließ Branson eine drastische Strafe verhängen – und untersagte der Bank, „große und komplexe Firmenakquisitionen“ zu tätigen, bis die Mängel abgestellt sind. Zudem musste die Bank unter anderem ihre Vergütungspolitik ändern.