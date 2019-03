Neuer ECx von Talgo Dieser Zug soll Berlin mit Amsterdam verbinden

Für die Fahrgäste dürfte vor allem die geringere Fußbodenhöhe von 76 Zentimetern spürbar sein: An allen Türen des Zuges steigen sie dann ebenerdig ein - zumindest an Bahnsteigen mit Standardhöhe. „Rollstuhlfahrer können künftig selbstständig an Bord kommen“, sagte Bahnchef Richard Lutz. Außerdem gebe es in jedem Wagen WLAN sowie Regale für Großgepäck.