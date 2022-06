Neuer Infrastrukturvorstand Berthold Huber Kann dieser Mann das Bahnchaos lösen?

Da ist die Sache mit der umgekehrten Wagenreihung. Die ist heute ein Problem und war es auch schon vor Jahren. Berthold Huber steht 2016 auf der Bühne einer Veranstaltung der Deutschen Bahn im Hörsaal der European School of Management and Technology (ESMT) in Berlin. Der damals frisch gekürte Personenverkehrsvorstand erklärte die „umgekehrte Wagenreihung“ zu den „Unwörtern des Jahres“. Damals passte nur eine Zeile in die Anzeigen über den Bahnsteigen – entsprechend groß war die Konfusion bei den Fahrgästen, wenn mal wieder ein ICE andersherum stand. „Ich wollte zwei Zeilen“, sagte Huber – zur besseren Orientierung der Reisenden. „Also machen wir neue Anzeigen in fernverkehrsrelevanten Bahnhöfen.“