Neuer Passagierjet aus China Ein atemberaubend überflüssiger Flieger

Denn auch wenn Comac die endgültige Zulassung wie eine Formsache wirken lässt, kann sich das Okay der Behörden noch hinziehen. Beim Vorläufermodell ARJ21 dauerte es mehr als ein Jahr, nun könnten es bis zu zwei sein. Dafür sorgen die Erfahrungen bei der Boeing 737 Max. Dort führte eine etwas oberflächliche Endabnahme dazu, dass die Maschine zwei Mal abstürzte, weil sie für weniger routinierte Piloten schwer beherrschbar war. „Da will in der Behörde jeder auf Nummer sicher gehen, denn bei einem derart staatlich dominierten Programm bleibt jeder Unfall letztlich an Partei und Regierung hängen“, sagt ein Kenner der chinesischen Luftfahrt.