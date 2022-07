Neuer Passagierjet aus China Ein atemberaubend überflüssiger Flieger

Doch die Sache lief rasch aus dem Ruder. Dafür sorgte ein Webfehler des Systems „westliche Technik, chinesische Kontrolle“. Weil Comac die Zulieferer zwang, ihre Teile statt in Übersee vor Ort in Gemeinschaftsunternehmen mit Staatsbetrieben zu bauen, boten alle statt neuester Geräte eher Technik der vorigen Generation an. „Sie wussten, dass jede Technik übernommen wird von chinesischen Konkurrenten“, sagt Richard Bitzinger, intimer Kenner der chinesischen Luftfahrtbranche und Lehrbeauftragter der S. Rajaratnam School of International Studies in Singapur. Zudem strengten sich die Lieferanten nicht so recht an. „Anders als bei Airbus und Boeing passen wir unsere Systeme nur dann bestmöglich perfekt an den Flieger an, wenn das Comac explizit fordert“, so ein Manager einer Zulieferers.