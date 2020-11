Neueröffnung am BER Lufthansa-Lounge: Ikea-Fans kommen voll auf ihre Kosten

Alles in allem könnte so eine Lounge auch als Leseecke in einer Stadtbibliothek neu eröffnen. Oder als Ruhebereich neben dem Speisesaal einer Uni-Mensa. Und das ist als Kompliment an die Bodenständigkeit gemeint.



Apropos: Etwas weiter hinten schließt sich das zweite Buffet an. Dort stehen auf der Ablage immerhin schon ein paar gusseiserne Töpfe. Die Wand ist gekachelt. Offenbar sollen sich die Gäste so fühlen, als dürften sie sich ganz frisch direkt etwas aus der Küche stibitzen (die sich natürlich in Wirklichkeit hinter der Kachelwand befindet). Der rustikale Work-in-Progress-Stil hat Charme, ist aber nicht sehr weit entfernt vom Ambiente einer schwedischen Möbelhaus-Cafeteria. Man fragt sich allerdings: Na und?