Neues Dax-Mitglied Wie Delivery Hero Lateinamerika aufrollt

Für den Dax-Kandidaten steht in Lateinamerika viel auf dem Spiel: Seine Zukunft als Weltkonzern entscheidet sich nicht in Europa, sondern in den Wachstumsmärkten wie Lateinamerika. Dort zeigen sich die Herausforderungen besonders deutlich: Die Berliner müssen sich gegen harte Konkurrenz durchsetzen und zugleich Behörden und Gewerkschaften besänftigen. Gelingt das, sind die Voraussetzungen nicht nur in Lateinamerika besonders gut, ein starkes Geschäftsmodell zu entwickeln. Das können sie auch in anderen Weltregionen anwenden.



Bei ihrem Einstieg in der Region bewiesen sie gutes Timing und die richtige Strategie: 2014 kauften sie PedidosYa, das von Uruguay aus Argentinien erobert hatte. Dessen Gründer Ariel Burschtin blieb als CEO am Ruder und expandierte weiter mächtig in Lateinamerika. PedidosYa ist heute Marktführer in sieben Ländern der Region. Vor drei Wochen hat PedidosYa ein zweites Büro in Montevideo für 500 Mitarbeiter eröffnet, inmitten der Pandemie und passend zu den Eigentümern aus Berlin, an der Plaza Alemania. Für Burschtin stehen die Lieferdienste in der Region erst ganz am Anfang. In Lateinamerika gäbe es eine Marktdurchdringung der Lieferdienste von vier bis sechs Prozent, einige wenige Länder erreichten 15 Prozent, schätzt der 32-jährige. „Unser Ziel ist es wie China zu werden“, sagt er: „So viele Aufträge im Monat wie Einwohner.“